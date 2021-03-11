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Специалистов МАГАТЭ не пускают к ядерным объектам на оккупированном Донбассе – Кравчук

11.03.2021 / 10:14
Представители ОРДЛО не дают допуска специалистам Международного агентства по атомной энергии в ядерных объектов на оккупированной части Донбасса.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает телеканал "Дом"

Прямая речь: "Есть колоссальная проблема - радиоактивные отходы. Мы же знаем, что на территории ОРДЛО есть шахты, в которых в советское время проводились ядерные испытания. И эти шахты сейчас затоплены, что может стать большой трагедией для региона ..

Я несколько раз по этому поводу обращался к России. Они отвечают: это, мол, не наше дело, разговаривайте с ОРДЛО. А МАГАТЭ говорит: мы таких стран не знаем. МАГАТЭ не может вести отношения с людьми, которые не определены как субъекты международного права".

Справка: В результате российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии проверять локации на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.

Напомним: весной 2018 года стало известно, что боевики велели отключить оборудование в радиоактивной шахте "Юнком" в н.п. Бунге (бывший Юнокоммунаровск).

В США призвали Россию и ее боевиков действовать ответственно.

На тот момент глава Минэкологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что возможное затопление боевиками шахты "Юнком" на Донбассе представляет серьезную угрозу для экологической безопасности – грозит отравлением питьевой воды - не только для Украины, но и соседних стран.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резниковзаявил, что ряду неподконтрольных правительству районов на востоке Украины угрожает экологическая катастрофа.

Кравчук во время заседания Совбеза ООН рассказал, что оккупационные власти на Донбассе не откачивают воду из радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на территории шахты "Юнком", и радиация попала в горизонты питьевой воды.

Источник

Донбасс, Кравчук, МАГАТЭ
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