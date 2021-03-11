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В Кремле нет информации о плане урегулирования на Донбассе, предложенном Францией и Германией

11.03.2021 / 12:18
Кремлю неизвестно о существовании нового плана урегулирования ситуации на Донбассе, якобы предложенного Францией и Германией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не имею никакой информации о существовании такого плана", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, видели ли такой план в Кремле.

Накануне о разработке соответствующего плана сообщила украинская сторона.

Источник

Донбасс, Кремль, Песков
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