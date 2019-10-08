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Кремль говорит, что не может гарантировать отвод войск на Донбассе

08.10.2019 / 09:43
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Кремль имеет некоторое влияние на боевиков на Донбассе, но гарантировать отвод войск не может.

Об этом сообщает ТАСС.

Прямая речь Пескова: "Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса – самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта".

В Кремле продолжают твердить, что Россия "не является стороной конфликта".

Песков добавил, что "Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий" и заинтересована, чтобы он был выполнен.

Напомним, 7 октября Вооруженные силы Украины и боевики должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведения войск в этих населенных пунктах не будет, поскольку боевики нарушили договоренность.

13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Источник 

Донбасс, Кремль, Песков, отвод войск
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