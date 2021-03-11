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Съезд судей избрал четвертого члена ВСП по своей квоте

11.03.2021 / 12:49
Делегаты XVIII очередного съезда судей 10 марта избрали судью Луцкого горрайонного суда Волынской области Инну Плахтий членом Высшего совета правосудия, это четвертый член ВСП, избранный по квоте съезда судей.

Плахтий избрана членом ВСП сроком на четыре года, как и ранее избранные съездом трое членов ВСП. Она приняла присягу перед делегатами съезда.

Как сообщалось, 9 марта делегаты съезда тайным голосованием избрали трех членов ВСП: судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина, судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова, судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухового.

Судьи Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали приблизительное равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВСП съезд провел повторное голосование.

Работа съезда судей в Киеве продлится еще два дня, планируется избрание судьи Конституционного суда, а также переизбрание Совета судей Украины.

Источник

судьи, ВСП, Плахтий
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