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Медицинская система Украины готова к третьей волне COVID - премьер

11.03.2021 / 13:20
Медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса. В больницах обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом.

Об этом на заседании Кабмина 10 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине началась третья волна коронавируса, к сожалению, это факт. Растет число заболеваний и госпитализаций, растет нагрузка на медицинскую систему… В этой ситуации важно не забывать о безопасности и соблюдении карантинных ограничений", - отметил он.

Он также призвал органы местной власти держать дисциплину и ответственно подойти к организации противоэпидемических мер.

"Медицинская система Украины готова к третьей волне, поскольку процесс ее усиления не останавливался с начала пандемии. Мы обеспечили максимальное возможное число койко-мест с подведенным кислородом. Их общее число больше 66 000 - это один из наивысших показателей в Европе", - добавил Шмыгаль.

Отметим, до этого премьер говорил, что при третьей волне сохраняется угроза введения нового жесткого локдауна по всей стране.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис.

Источник

коронавирус, Шмыгаль
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