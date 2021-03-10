Зеленский назвал альтернативу новому локдауну

Об этом свидетельствует сообщение Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Правильными ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекции является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных.

Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом".

В сообщении также указывается, что во время селекторного совещания министр здравоохранения Максим Степанов обратил внимание на необходимость более тесного сотрудничества с председателями ОГА, а премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за предыдущую неделю, если сравнить с позапрошлой, увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом - почти 21 тысяча против 17 600.

В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню.

Напомним: с 24 февраля в Украине против коронавируса привито чуть более 19 тысяч человек, за день вакцинируют около 3 тысяч человек.

В первую неделю марта COVID поразил на 10 тысяч больше украинцев, чем в последнюю неделю февраля: с 1 по 7 марта в Украине на COVID-19 заболели 54666 человек, тогда как на позапрошлой неделе было чуть больше, чем 44 тысяч.

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