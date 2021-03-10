Зеленский анонсировал начало работы центра противодействия дезинформации

Об этом заявил Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", а также министр культуры и информполитики Александр Ткаченко на пресс-конференции в рамках форума

Прямая речь: "В Организации объединенных наций я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу и в будущем ljk;ty стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире".

Президент напомнил, что сейчас Украина находится на передовой, в частности, борьбы с пропагандой. Зеленский вспомнил и фейки государства-агрессора о "распятом мальчике", "поездах фашистов-карателей" и "нас там нет". Он отметил важность информационной гигиены и борьбы с фейками и враждебной пропагандой.

Также глава государства выступил за введение уроков медиаграмотности в школьной программе.

Позже министр культуры Александр Ткаченко, отвечая на вопрос журналистов, уточнил, что презентовать центр противодействия дезинформации планируют в конце месяца, однако это будет "только первый маленький шаг, чтобы развивать вокруг этого центра более мощные институты".

Напомним: в сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский выступил на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там он заявил, что вопросы безопасности механизмы Совета Безопасности ООН требуют совершенствования, чтобы ее члены (Россия) не злоупотребляли правом вето, одновременно нарушая суверенитет Украины.

Во время выступления Зеленский также предложил создать в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

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