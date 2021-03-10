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В Украине количество новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 10 тыс. - Степанов

10.03.2021 / 10:23
Количество новых случаев COVID-19 за неделю в Украине выросло более чем на 10 тыс., сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве 9 марта.

"На минувшей неделе в Украине заболело 54,666 тыс. чел. Мы наблюдаем рост заболеваемости, если сравнить с предыдущей неделей, когда заболело более 44 тыс. человек. То есть почти мы зафиксировали на 10 тыс. больше нововыявленных больных за прошедшую неделю ", - сказал он.

По словам министра, также растет количество госпитализаций. "По состоянию на утро понедельника в медучреждениях пребывало 26,525 тыс. человек", - сказал Степанов.

При этом он отметил, что Минздрав наращивает количество тестирований – за минувшую неделю методом ПЦР и экспресс-тестирования провели 373,5 тыс. исследований.

Степанов добавил, что во всем мире и в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

"В мире также выросло количество повторных заболеваний, доля которых колеблется от 4 до 18%. У 52-76% пациентов фиксируется постковидный синдром, который длится от трех до шести месяцев", - сказал глава Минздрава.

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коронавирус, карантин
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