В Украине количество новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 10 тыс. - Степанов

"На минувшей неделе в Украине заболело 54,666 тыс. чел. Мы наблюдаем рост заболеваемости, если сравнить с предыдущей неделей, когда заболело более 44 тыс. человек. То есть почти мы зафиксировали на 10 тыс. больше нововыявленных больных за прошедшую неделю ", - сказал он.

По словам министра, также растет количество госпитализаций. "По состоянию на утро понедельника в медучреждениях пребывало 26,525 тыс. человек", - сказал Степанов.

При этом он отметил, что Минздрав наращивает количество тестирований – за минувшую неделю методом ПЦР и экспресс-тестирования провели 373,5 тыс. исследований.

Степанов добавил, что во всем мире и в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

"В мире также выросло количество повторных заболеваний, доля которых колеблется от 4 до 18%. У 52-76% пациентов фиксируется постковидный синдром, который длится от трех до шести месяцев", - сказал глава Минздрава.

Источник