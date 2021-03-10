9 областям угрожает "красный" карантин, тяжелых больных COVID все больше

Об этом сообщили члены Кабинета министров на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского 9 марта, а также Офис президента

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за предыдущую неделю, если сравнить с позапрошлой, увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом – почти 21 тысяча против 17 600.

На сегодняшний день занято 29 573 койки. Всего под COVID-19 выделено 70 157 коек, из которых 60 тысяч обеспечены кислородом, сказал глав правительства.

Возросло также количество занятых реанимационных коек – с 1,5 тысячи до 2 тысяч. Это означает, что количество тяжелых случаев увеличивается, констатировал Шмыгаль.

Он отметил, что в условиях адаптивного карантина "красный уровень" эпидемиологической опасности введен в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Житомирской областях, а почти 10 областей находятся в "оранжевой зоне" и близки к красному уровню.

В то же время, в Министерстве здравоохранения сообщили о стабилизации ситуации на Прикарпатье.

Напомним: в последние дни Ивано-Франковская область перестала "лидировать" по суточному приросту больных с коронавирусом среди украинских регионов. Однако неделю назад в Ивано-Франковской области не хватало мест в больницах, а 9 марта городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попросил область организовать еще койкоместа для пациентов из этого областного центра.

8 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 ввели на Закарпатьи.

На Прикарпатье карантин "красного" уровня действовал с 22 по 28 февраля.

На 4 марта в Ивано-Франковской области обнаружили 2 случая мутации коронавируса: британский штамм распространяется быстрее и более опасен.

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