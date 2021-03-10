Войти | Зарегистрироваться
10:15

среда,
10 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

9 областям угрожает "красный" карантин, тяжелых больных COVID все больше

10.03.2021 / 09:01
9 областям угрожает "красный" карантин, тяжелых больных COVID все больше
За первую неделю марта количество госпитализаций больных с коронавирусом людей возросло в Украине примерно на 2,4 тысячи, а количество реанимаций возросло на полтысячи.

Об этом сообщили члены Кабинета министров на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского 9 марта, а также Офис президента

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за предыдущую неделю, если сравнить с позапрошлой, увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом – почти 21 тысяча против 17 600.

На сегодняшний день занято 29 573 койки. Всего под COVID-19 выделено 70 157 коек, из которых 60 тысяч обеспечены кислородом, сказал глав правительства.

Возросло также количество занятых реанимационных коек – с 1,5 тысячи до 2 тысяч. Это означает, что количество тяжелых случаев увеличивается, констатировал Шмыгаль.

Он отметил, что в условиях адаптивного карантина "красный уровень" эпидемиологической опасности введен в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Житомирской областях, а почти 10 областей находятся в "оранжевой зоне" и близки к красному уровню.

В то же время, в Министерстве здравоохранения сообщили о стабилизации ситуации на Прикарпатье.

Напомним: в последние дни Ивано-Франковская область перестала "лидировать" по суточному приросту больных с коронавирусом среди украинских регионов. Однако неделю назад в Ивано-Франковской области не хватало мест в больницах, а 9 марта городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попросил область организовать еще койкоместа для пациентов из этого областного центра.

8 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 ввели на Закарпатьи.

На Прикарпатье карантин "красного" уровня действовал с 22 по 28 февраля.

На 4 марта в Ивано-Франковской области обнаружили 2 случая мутации коронавируса: британский штамм распространяется быстрее и более опасен.

Источник

коронавирус, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 марта
9 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.