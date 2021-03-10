Парламентская реформа продолжается - Разумков

Об этом сообщается на сайте парламента со ссылкой на спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Принятие этого закона (законопроект "О парламентской службе" Верховная Рада уже приняла в первом чтении – ред.) может существенно увеличить институциональную составляющую в деятельности парламента, сделать аппарат более действенным механизмом парламентской работы", - сказал Разумков во время видеоконференции с бывшим президентом Европейского Парламента Пэтом Коксом и докладчиком Европейского парламента по Украине Михаэлем Галером.

Он рассказал собеседникам, что в начале марта в зале пленарных заседаний украинского парламента заработала сенсорная кнопка для персонального голосования народных депутатов, что исключит "кнопкодавство" народных депутатов.

Спикер также напомнил, что народные депутаты недавно внесли изменения в законы, касающиеся обеспечения эффективной реализации парламентского контроля, что позволит им получать качественную информацию от чиновников.

Разумков также сообщил, что в план законодательной работы парламента включен законопроект об оппозиции, работа над которым продолжается.

Спикер обратил внимание на то, что и в условиях распространения коронавирусной болезни парламент оставался работоспособным, а благодаря политическому консенсусу оперативно мог принимать необходимые законопроекты. В частности, Верховная Рада сохранила систему е-декларирования и возобновила работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, проголосовала за необходимые изменения в законодательство, направленные на поддержку населения в условиях изменения тарифной политики.

По словам Разумкова, парламент также оперативно принимал законы, связанные с противодействием коронавируса.

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