Марунич о «записи» переговоров Медведчук – Сурков: Лучше всего о поставках угля, электроэнергии и обмене пленными расскажут Порошенко и Яценюк

Об этом пишет в своей колонке на сайте издания «Капитал» эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич.

«Итак, один украинский сайт "слил" запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова, обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация "не зашла", потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили... только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков», ‒ конкретизирует эксперт.

В частности, Марунич уточняет, что поставки электроэнергии из России согласовали и премьер Яценюк, и президент Порошенко, поэтому Медведчук действовал в правовом поле.

«Вся эта ситуация ‒ переговоры, заключение договоров и поставки ‒ проходила в правовом поле, о чем свидетельствуют, например, постановления и распоряжения Кабмина за подписью А. Яценюка. Напомню, что контракт на поставки электроэнергии из России в Украину был подписан 30 декабря 2014 года сроком на год. При этом именно президент Порошенко и премьер Яценюк согласились на условие РФ, чтобы Украина бесперебойно поставляла электроэнергию в Крым. Например, постановление Кабмина № 1278-р "Некоторые вопросы поставок электрической энергии" от 29 декабря 2014 года за подписью премьер-министра Арсения Яценюка, которым правительство разрешило "Укринтерэнерго" продать электроэнергию в Крым и Севастополь», ‒ отмечает эксперт.

По словам Марунича, в 2014 году ситуация с электроэнергией была критической, причем лучше всего об этом расскажут сами Яценюк и Порошенко.

«Например, в распоряжении КМУ № 1195-р "О применении временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии" от 8 декабря 2014 года за подписью Яценюка премьер-министр лично признает, что сложилась чрезвычайная ситуация с поставками электроэнергии. Об этом же говорит и распоряжение № 1188-р "О временных мерах по сбалансированию рынка электрической энергии Украины" от 5 декабря 2014 года за подписью А. Яценюка», ‒ аргументирует эксперт.

«Кроме электроэнергии, Украина переживала острую нехватку угля. Сам Яценюк официально признал, что "уголь марки А и Т добывают исключительно в том угольном бассейне и на тех шахтах, в частности, государственных, которые под контролем российских бандитов"», ‒ уточняет Марунич.

Он также напоминает, что в ситуации, когда Порошенко не мог договориться об обмене пленными, он обратился к Медведчуку как к единственному переговорщику, способному решить такие вопросы на высшем уровне.

«А еще напомню, что администрация Порошенко столкнулась с тем, что они не могут договориться об обмене пленными/удерживаемыми лицами между Киевом и непризнанными ДНР/ЛНР. Логично, что в этой ситуации они обратились к единственному человеку, который мог договориться и на высшем уровне решить эти вопросы. Они обратились к Медведчуку ‒ и он договорился и о покупке электроэнергии в России, и о поставках угля из ОРДЛО, и о первом крупном обмене пленными, который состоялся 26 декабря 2014 года по формуле "145 на 222"», ‒ приводит факты эксперт.

Марунич обращает внимание на то, что все вопросы, по которым в интересах Украины договаривался Медведчук, затем были официально оформлены Порошенко и Яценюком.

«На аудиозаписи человек, чей голос похож на Медведчука, говорит, что решит эти вопросы ‒ и в итоге мы видим, что так и получилось. Причем особого значения сам Медведчук этому "сливу" не придает, говорит, что такого разговора не помнит, и предлагает журналисту BBC спрашивать по сути. Договаривался Медведчук в интересах Украины, так как Порошенко и Яценюк неоднократно заявляли, что нет поставок угля и электроэнергии и не могут состояться обмены», ‒ сообщает он.

«Поэтому вся эта деятельность, о которой договаривался Медведчук по инициативе Порошенко и Яценюка, оформлена официально. Причем на уровне межгосударственных контрактов, а не платежами на какие-то фирмы-прокладки, как это происходит сегодня», ‒ уточняет эксперт.

Марунич подчеркивает, что никакой особой сенсации в аудиозаписи нет, поэтому украинские чиновники, заявляющие, что «будут проверять», выглядят странно.

«Что проверять? Государственные контракты, официально заключенные Украиной? Или тот факт, что как переговорщик с Россией Медведчук не имеет конкурентов? И о первом, и о втором больше могут рассказать экс-премьер Яценюк и экс-президент Порошенко, работающие в имидже "патриотов"», ‒ поясняет эксперт.

«Складывается впечатление, что этим "вбросом" заказчики хотели переключить внимание, связанное с фамилией Медведчук, с закрытия телеканалов и персональных санкций на другой фокус внимания. Если это так. и это самое страшное, что украинской власти удалось "накопать" на кума Путина, их дела очень плохи», ‒ заключает эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич.