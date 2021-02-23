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Иран до сих пор не сообщил Украине имен подозреваемых в катастрофе самолета МАУ – Енин

23.02.2021 / 15:23
Иранская сторона, заявившая о завершении уголовного расследования по делу о катастрофе украинского самолета над Тегераном, до сих пор не сообщила Украине имен подозреваемых в его сбивании.

Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" 22 февраля.

Енин констатировал, что на сегодняшний день мы, к сожалению, не наблюдаем объективного и беспристрастного уголовного процесса в Иране по делу о сбивании украинского самолета.

"Нам до сих пор даже не сообщили имена тех, кому сообщено о подозрении, в отношении кого завтра или в ближайшее время будет направлено обвинительное заключение в суд. Все это, к сожалению, не способствует атмосфере доверия и прогресса в переговорном процессе относительно предоставления адекватного уровня компенсаций, относительно восстановления справедливости и относительно предоставления гарантий недопущения аналогичных инцидентов в будущем", - сказал Енин.

Он добавил, что параллельно с уголовным продолжается техническое расследование причин авиакатастрофы, а украинские эксперты завершают оценку проекта технического отчета иранской стороны. Енин заметил, что, до момента передачи своего заключения Ирану, украинская сторона воздержится от публичных комментариев этого документа.

"Вместе с тем хотел бы подчеркнуть, что это те два направления, на основании которых мы сможем говорить о наличии воли иранской стороны к соблюдению всех норм и принципов международного права в рамках тех международных документов, членом которых является Иран, или отсутствии соответствующей политической воли... Мы все еще надеемся, что иранская сторона, как и обещала неоднократно, будет строго придерживаться норм международного права. Мы будем требовать справедливости, каким бы сложным и долгим ни был этот путь. Если наши переговоры зайдут в тупик, мы будем прибегать к другим механизмам защиты нарушенных прав", - акцентировал заместитель министра.

Напомним, 8 января 2020 года в Иране был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них 11 украинцев.

Иранская власть 11 января, после нескольких дней отрицаний, признала, что украинский самолет по ошибке был сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах катастрофы самолета и должна до конца февраля подготовить свои замечания.

16 февраля Кулеба заявил, что Украина рассчитывает максимально быстро получить от Канады аудиозапись с вероятным участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, в котором говорится о том, что самолет рейса PS752 сбили преднамеренно.

В субботу, 20 февраля, в Иране заявили о завершении расследования по делу о катастрофе украинского самолета над Тегераном.

Источник

авиакатастрофа, МАУ, Иран
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