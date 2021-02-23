Колтунович: Власть, которая не в состоянии изменить экономическое и социальное положение в стране должна уйти в отставку

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Александр Колтунович.

«Зеленский и его правительство на сегодняшний день продолжают превращать страну в помойную яму. Страну, в которой падение промышленного производства сельского хозяйства, вдумайтесь, продолжается 18 месяцев подряд. Страну, в которой государственный долг, за эти полтора года вырос на 8 миллиардов долларов. Страну, ВВП которой с 1990 года сократился до 62%, страну тарифного геноцида. А еще я хочу обратить внимание на отток прямых иностранных инвестиций, на уменьшение транзита, на квоты в 300 тысяч для трудовых мигрантов, на 100 умерших – 48 рождаемых и многое другое. Это результаты работы Президента Зеленского и его второго Кабинета Министров», – подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что отсутствие улучшений в стране после введения Президентом незаконных санкций доказывает, что в плачевном состоянии украинской экономики и низких рейтингах Президента виновата не оппозиция, а бездарные действия правительства.

«Вот почему в стране такие низкие рейтинги у Президента. И в этом виновата не оппозиция, не оппозиционные телеканалы и тем более не COVID-19, а именно бестолковая политика Кабинета Министров. Уже три недели, как закрыты три независимых телеканала – "112 Украина", NewsOne и ZIK. Где снижение тарифов, рост пенсий и зарплат? А это значит, что виновата не "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая так же попала под санкции, а напротив, Президент Зеленский и его министры, которые доводят страну до банкротства и которые должны уйти в отставку», – сказал народный депутат Украины.

Он добавил, что партия ОПЗЖ призывает в очередной раз Президента и правительство прислушаться к необходимости изменения курса Украины, в противном случае, неспособная ни к чему власть должна уйти в отставку.

«На сегодняшний день партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призывает вас к изменению экономического курса, изменению социальной политики, изменению тарифной политики.

Вы нас не слышали последние полтора года, но послушайте сегодня и сейчас, если власть не сможет привести тарифы в соответствие, изменить экономическое положение в промышленности, в занятости, в других вопросах – убирайтесь и идите в отставку», – резюмировал Александр Колтунович.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что правительство своими действиями все дальше затягивает петлю на шее украинских граждан ‒ именно они ощущают все последствия вопиющего непрофессионализма Кабмина. Поэтому чем быстрее произойдет отставка правительства, тем будет лучше для Украины.