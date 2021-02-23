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На Прикарпатье развернули 30 палаток мобильного госпиталя

23.02.2021 / 16:15
На Ивано-Франковщине развернули мобильный госпиталь ГСЧС для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Об этом сообщает ГСЧС.

«Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям во исполнение поручения Правительства развернут мобильный госпиталь ГСЧС на территории Богородчанской центральной районной больницы», - говорится в сообщении.

Госпиталь состоит из 30 палаток, из которых 24 - это госпитальная база и рассчитаны на 120 коек.

В госпитале функционируют: приемное отделение; блок интенсивной терапии; палаты для пациентов.

Мобильный госпиталь ГСЧС в Богородчанах / Фото: Юрий Рыльчук, Укринформ
Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

В ГСЧС уверяют, что госпиталь полностью готов для приема больных COVID-19.

Напомним, 16 февраля Премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством Президента проинформировал, что в больницах в Ивано-Франкивской области заполненность коек больными COVID-19 местами превышает 90%.

20 февраля на территории Богородчанской центральной райбольницы на Прикарпатье начали развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для больных COVID-19.

Источник

Прикарпатье, мобильный госпиталь
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