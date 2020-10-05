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Загородний: Отмена местных выборов на Донбассе – это преступление

05.10.2020 / 15:59
Отмена законных выборов на отдельных территориях Украины, а также отказ со стороны избирательных комиссий регистрировать документы от ОПЗЖ, – это не просто игнорирование Конституции, но и преступление.

Об этом заявил народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний.

Политик убежден в том, что как экс-президент Украины Петр Порошенко, так и действующий глава государства Владимир Зеленский делают то, что никогда не звучало в их предвыборных обещаниях, и наоборот – не делают того, что обещали.

«Несмотря на перемирие на Донбассе, новая власть так и не продвинулась в вопросе прекращения конфликта и фактически завела мирные переговоры в тупик. Не расследуются громкие преступления, убийства на Майдане, трагедии в Одессе и на Донбассе… Не только игнорируются факты коррупции в высших эшелонах власти – прежней и нынешней, но и закрываются резонансные дела. К примеру, недавно было закрыто дело об афере "Роттердам+" – как раз в тот день, когда пришла независимая экспертиза, подтверждающая, что было украдено почти 40 млрд гривен!»– перечислил факты, доказывающие вышесказанное, Юрий Загородний.

Парламентарий считает, что Петр Порошенко и его подельники фактически получили индульгенцию, в том числе и потому, что президентское «большинство» в Раде без них уже не в состоянии принимать законы, необходимые западным покровителям украинской власти.

«Антинародные законы! Зеленский настолько освоился в президентском кресле, что спокойно выдает черное за белое, переплюнув в этом даже своего предшественника. Обратите внимание, как Зеленский воюет уже даже не с оппозицией, тут все понятно, а со своими сторонниками, вскрывающими факты коррупции в его ближайшем окружении», – указал Загородний. 

Политик настаивает на том, что то, что творит власть во время избирательной кампании, когда отменяются законные выборы на отдельных территориях или подконтрольные власти комиссии просто не регистрируют документы от ОПЗЖ, – это не просто игнорирование Конституции страны, это, если называть вещи своими именами, – преступление.

«Но с тех пор как наемных бандитов стали официально называть «активистами», а сторонников фашизма «патриотами», у нас ничего нельзя называть своими именами...» – резюмировал Юрий Загородний.

выборы, Донбасс, Зеленский, ОПЗЖ, Загородний
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