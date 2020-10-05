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В Украине на самоизоляции - более 83 тысяч учеников

05.10.2020 / 16:17
В Украине по состоянию на 4 октября на самоизоляции находятся свыше 83 тысяч учеников, COVID-19 болеют 1 257 учеников и 2 158 учителей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 4 октября.

"У нас на сегодня количество болеющих (с COVID-19 - ред.) учеников - 1 257 и 2 158 учителей. Кроме того, на самоизоляции находятся свыше 83 тысяч учеников", - сказал Степанов.

Он добавил, что самоизоляция длится 14 дней, и на нее переводят школьников, в чьих классах зафиксированы случаи заболевания COVID-19.

По словам Степанова, согласно правилам, определенным правительством, на дистанционную форму обучения переходят те школы, в которых свыше 50% классов перешли на самоизоляцию.

Источник

коронавирус, ученики, самоизоляция
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