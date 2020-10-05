Войти | Зарегистрироваться
01:16

вторник,
06 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ объяснил, что делать, когда нет желания молиться

05.10.2020 / 16:30
Предстоятель УПЦ объяснил, что делать, когда нет желания молиться
Источник: Центр информации УПЦ
Быть обращенным к Богу, пояснил Архипастырь, значит молиться, поститься, читать Священное Писание и заставлять себя делать добрые дела, даже если не хотим

Мир требует от человека отдавать лучшие силы и время, чтобы он не молился и не служил Богу, потому важно всегда быть обращенным к Нему.

Об этом Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

«Мы учимся тому, что в жизни человека есть преграды, есть соблазны, которые он должен перенести, над которыми он должен стать победителем, – отметил Предстоятель. – Против человека, который идет по пути спасения, выступает мир и дьявол. Мир требует от человека, чтобы он отдавал ему лучшие силы, лучшее время, чтобы он не молился и не служил Богу. Дьявол притягивает человека к себе ложью».

«Когда человек сам идет к дьяволу, то Господь попускает, чтобы дьявол к нему прикоснулся. Если Бог не попустит, то дьявол ничего не сможет сделать человеку. Если бы дьявол действовал по своему желанию, то нас бы давно уже никого не было на земле, он бы нас всех погубил. Но когда человек получает хороший урок из того, что приблизился к дьяволу, Господь его освобождает», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Именно поэтому важно жить так, чтобы мы всегда были повернуты к Богу, отметил Предстоятель. Ведь когда человек отворачивается от Бога, то «поворачивается к дьяволу и сам себе вредит».

«Если Господь говорит, что не хочет, не благоволит, чтобы человек отворачивался от Него, то не потому, что Ему нужно наше лицо, наше присутствие. Нам это нужно, поскольку Бог любит нас больше, чем мы себе можем представить, то когда мы себе делаем плохо, Бога это обижает… Поэтому не надо оскорблять Бога, который есть Милосердие, и надо стараться всегда быть обращенными к Богу», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Быть обращенным к Богу, пояснил Архипастырь, значит молиться, поститься, читать Священное Писание и заставлять себя делать добрые дела, даже если не хотим.

«Тогда Божия сила, благодать Божия будет оберегать нас от всех соблазнов, которые встречаются на нашем пути, и мы сподобимся быть причастниками вечного спасения в Царстве Небесном во Христе Иисусе Господе нашем», – заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.