В Киево-Печерской лавре 10 октября откроется Покровская ярмарка

В Киево-Печерской Лавре с 10 по 18 октября пройдет Всеукраинская выставка-ярмарка «Покровская».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», палатки разместятся на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).

Представители приходов и монастырей из разных концов Украины, церковных издательств и мастерских представят церковную утварь, иконы, изделия различных направлений народных ремёсел и швейного производства, лечебные травяные сборы и чаи, свежий мёд разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи.

Также все желающие смогут передать в монастыри и храмы, чьи представители прибудут на выставку, записки для молитвенного поминовения себя и своих родных и близких.

Режим работы выставки: с 9.00 до 19.00 часов. Вход свободный.