На Харьковщине освящен новый храм УПЦ

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Повышение зарплат учителям снова "заморозили" - Геращенко
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Шмыгаль: в сентябре госбюджет выполнен на 115%
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14:21
СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн
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15:49
Минэкономики прогнозирует рост инфляции в начале следующего года
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КС перенес рассмотрение дела о конституционности закона о рынке земли на неопределенную дату
- 16:48
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10:54
Правозащитники насчитали более 250 задержанных во время протестов в Беларуси
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08:25
В Японии начали производить УФ-лампу, убивающую коронавирус
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09:34
В Авдеевке мужчина пытался отправить по почте боеприпасы и взрывчатку
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Во Львовской области автомобиль слетел с трассы
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Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулируют в небе над Украиной
- 10:54
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие05.10.2020 / 09:18Последние новости рубрики
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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09:17
В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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В Харькове легковушка протаранила "скорую", есть пострадавшие
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Почти 400 телевизоров для одного кадра: крупнейшая в мире камера сделала суперснимок
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