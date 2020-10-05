На Харьковщине освящен новый храм УПЦ

В Харьковской области, в поселке Старый Салтов освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Изюмской епархии, чин освящения возглавил митрополит Изюмский и Купянский Елисей.

После освящения владыка Елисей вместе с духовенством совершил в новом храме первую Литургию. Священнослужителей храма удостоили богослужебных наград.

После богослужения архиерей обратился к верующим со словом наставления.

«Сегодня у нас светлое духовное торжество по случаю освящения нового дома Божия, – сказал митрополит Елисей. – Каждый святой храм является частицей неба на земле и в церкви Христовой. Мы вверяем себя Богу через молитву и Господь научает нас Своей извечной божественной справедливости, истине и добродетели.

В сегодняшнем евангельском чтении, в отрывке, который всегда читается в воскресенье после Воздвижения Креста Господня, говорится о цене ученичества: “Кто хочет идти за Мной, — кто хочет следовать за Мной, кто хочет быть Моим учеником, — отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною”. Жизненный крест посылается Самим Господом Богом. И крест этот, по словам старца Паисия Святогорца, посылается не для того, чтобы мы мучились, а для того, чтобы мы по нему, как по лестнице, взошли на небо.

Нужно сказать, что крест, то есть лишения, скорби, болезни и тому подобное, неизбежен в нашем мире для всех людей, однако одним он может послужить во спасение, а другим – в осуждение и гибель. Во спасение – если мы правильно относимся к нему, то есть несем его с терпением и доверием Богу. В осуждение – если относимся неправильно, то есть несем с ропотом, обидой, озлоблением. В этом случае крест становится для человека гибельным. Один мудрый христианин сказал: "Кто живет без креста, тот живет без надежды"».

Архиерей поздравил верующих с радостным событием и вручил церковные награды тем, кто внёс свой вклад в укрепление христианских ценностей и поддержку приходской общины.