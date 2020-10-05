Митрополит Онуфрий рассказал, что хуже: провиниться перед Богом или перед ближним

Для того чтобы нам получить от Бога прощение тех больших долгов, которые мы имеем перед Ним, мы должны выполнить одно условие: простить ближнего — тот долг, которым он против нас согрешил.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в своем интервью для «Печерского Благовестника», опубликованном на сайте Киево-Печерской лавры.

«Перед Богом мы согрешаем очень много, гораздо больше, чем перед ближним. Чтобы показать, насколько большой грех наш перед Богом и насколько он превышает наши грехи против ближнего, я обращусь немного к математике, вспоминая притчу о рабе, который был должен своему хозяину десять тысяч талантов, а ближнему — 100 динариев. Один талант равен двадцати шести килограммам серебра. Десять тысяч талантов, это будет 260 тысяч килограмм, или 260 тонн серебра, а в день человек мог заработать один динарий, равный 4,37 граммам серебра. То есть для того, чтобы отработать эти деньги, раб должен был работать примерно… двести тысяч лет, не тратя на себя ничего, и ни на что больше не тратя: ни на еду, ни на жилье, ни на какие другие нужды, — просто работать каждый день и складывать эти деньги вместе. Это есть образ наших долгов перед Богом», - рассказал Блаженнейший.

Он объяснил, что покаяние и прощение избавляет от грехов.

«Наш долг перед Богом очень большой, его мы не можем загладить никакими своими усилиями и трудами. Но есть один путь, когда мы можем избавиться от этого долга, — это покаяние, когда мы Бога просим: «Потерпи на мне, помилуй меня, прости меня», — и Господь прощает нам. Но есть еще одно маленькое условие, которое мы должны добавить к покаянию: мы должны простить своего ближнего. У раба, о котором говорится в евангельской притче, тоже был должник, который ему задолжал сто динариев. Если учесть, что один динарий — 4,37 граммов серебра, то это означает, что его товарищ был должен ему 437 граммов серебра. Конечно, он это мог отработать и вернуть долг. Но раб не захотел ни подождать, ни прощать своего товарища и посадил его в темницу. И эта жестокость раба, непрощение ближнего, сделала бесплодным его покаяние — хозяин и его посадил в темницу», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель напомнил, что Господь всегда готов простить человека.

«Некоторые люди говорят, что Бог жесток к нам, Он должен прощать нас, даже если мы не можем простить своему ближнему. Но это не так: Бог не является жестоким, Бог есть Любовь, и Он готов нас простить, но мы не готовы принять Его. Дело в том, что если мы не можем в себе вместить малого прощения, то не можем вместить в себе и большого. Мы не можем, не вместив в себе малого человеческого прощения, вместить в себя большое Божье прощение. А если мы не можем вместить в себя Божьего прощения, то и Бог его нам не дает. Потому что если даст нам его, а мы эту благодать прощения не сможем понести, то будем вдвое больше должниками перед Богом. Он этого не хочет — Бог не является жестоким», - объяснил Митрополит Онуфрий.

По его словам, всегда необходимо помнить духовный закон: «Тот, кто верен в малом, тот верен и в большом. Кто не верен в малом, тому большое не поручается».

«Просим у Бога прощения своих долгов. У каждого из нас их много. Просим, каемся, умоляем Бога, чтобы нас простил, и прощаем своих ближних, независимо от того, чем бы они против нас не согрешили. Помним, что самый большой грех ближнего против нас — ничто, по сравнению с теми грехами, которые мы совершаем против Бога. Поэтому прощаем ближнему малое — и Бог простит нам большое», - заключил Предстоятель.