Священники УПЦ благословили призывников и военных на несение службы

В Запорожской и Хмельницкой епархиях священники Украинской Православной Церкви благословили призывников и военных на несение службы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, протоиерей Вячеслав Гончаренко сказал напутственное слово перед несением военной службы молодым призывникам Вольнянского края Запорожской области.

Отец Вячеслав рассказал о том, как важно в нашей жизни быть настоящим мужчиной, ответственным, смелым и честным. Священнослужитель также указал на то, что только с верой в Господа можно преодолеть любые препятствия. Новобранцы получили в дар небольшие иконы, после чего отец Вячеслав окропил будущих воинов святой водой.

На Хмельниччине протоиерей Алексей Шаповал благословил военнослужащих Военной части А 2730 ст.Ярмолинцы на несение службы на востоке Украины.