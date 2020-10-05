Предстоятель УПЦ рассказал, в чем особенность монашеского подвига

Кратчайший путь, ведущий к Богу, – это путь монашеской жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске еженедельной программы «Слово Предстоятеля».

«Монашество – это служение Богу постом и молитвой, это творение заповедей Божьих, это приведение себя в чин смирения, которое делает человека открытым для Божией благодати», – отметил Блаженнейший.

Он напомнил, что в земной жизни есть много путей, которыми человек идет к Богу.

«Один идет путем учености, а другой – путем простоты, одни выбирают путь супружеской жизни, другие – монашеской, одни живут в богатстве, другие – в бедности. И все пути ведут человека к Богу, и на каждом из них есть свои испытания», - сказал Предстоятель УПЦ.

О том, каким высоким является монашеский подвиг, Блаженнейший рассказал на примере истории об одном старце, который был сыном идольского жреца. Когда его стали спрашивать, как же он стал монахом, старец рассказал, что отец часто брал его с собой в капище, где совершал жертвоприношения, и однажды он, будучи маленьким ребенком, увидел там видение – сатану, к которому подходили демоны и отчитывались о содеянном.

«Один демон говорил, что за 30 дней возбудил войну между народами, и там пролилось много крови. Другой говорил, что за 20 дней поднял на море бурю и погубил множество кораблей вместе с людьми. Третий говорил, что за 10 дней устроил рознь между гостями на свадьбе, люди стали убивать друг друга и даже убили жениха. Сатана разгневался на всех этих демонов, что они так мало сделали за столько дней, и приказал бить их палками. Затем к нему подошел четвертый, очень уставший демон и рассказал, что был в пустыне, где живет монах, с которым он борется уже 40 лет, и этой ночью ему наконец удалось его искусить и он совершил грех любодеяния. Сатана снял с себя корону и надел на этого демона: «Ты сделал великое дело!», – рассказал Архипастырь.

После этого видения мальчик выбежал из капища с мыслью о том, что монашество является действительно великим и славным делом. После этого он принял крещение, а впоследствии – монашеский образ, и провел всю свою жизнь в монастыре, заключил историю Блаженнейший Онуфрий.

По слову Блаженнейшего, монахи всегда ведут борьбу с собой, но «мы не видим этой борьбы, а чаще видим падение».

«Кто боролся с собой, тот знает, что не бывает такого, что всегда и во всем себя побеждаешь – обязательно бывают падения, человек где-то спотыкается, падает, затем встает и снова подвизается, – подчеркнул он. – Все монахи, кто-то больше, кто-то меньше, борются с собой, иначе человек не может жить в монастыре. И все монахи, в большей или меньшей степени, молятся за весь мир и за нас грешных, чтобы Бог послал благословение всем нам. И мы должны стараться хоть немного уподобляться монахам, которые молятся, которые подвизаются, которые борются с собой, тогда Бог будет с нами, и Божье благословение будет охранять нас», – подытожил Предстоятель.