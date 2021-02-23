Войти | Зарегистрироваться
15:27

вторник,
23 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Из Прикарпатья идет волна коронавируса в другие регионы. Власть готовится

23.02.2021 / 14:42
В Украине под конец февраля произошла вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области. Власти прогнозируют, что через несколько дней ситуация стабилизируется, но может ухудшиться в других регионах.

Об этом заявил 22 февраля на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, COVID-статистика ухудшается в Черновцах и Закарпаской области.

"Надеемся, что мы собъем эту волну (коронавируса, - ред.) в Ивано-Франковской области. В других областях также. Мы готовимся сейчас. Мы видим, что в Черновцах сейчас готовится подъем (случаев, - ред.), в Закарпатской области", - заявил он.

Ранее в Черновицкой ОГА заявили, что в больницах области находятся 1029 пациентов, которые имеют подтвержденный диагноз COVID-19 или подозрение на него. Это наибольшее количество с начала пандемии.

За минувшие сутки в Черновицкой области обнаружили 259 новых случаев коронавируса, а в Закарпатской области - 233 случая.

Напомним, у Зеленского объяснили COVID-вспышку на Прикарпатье.

Отметим, в Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Власть рассказала, какие ограничения действуют в области с 22 февраля, а что разрешено.

Источник

коронавирус, Прикарпатье
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 февраля
22 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.