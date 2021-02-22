Хороший оратор, женщина, нет антирейтинга, - политтехнолог о походе Марченко в политику

Об этом Чаплыга пишет в Facebook.

«Оксана Марченко записала интересное видео. Ситуация оооочень поучительная для тех, кто верит в магию простых зеленых решений...» - считает политтехнолог.

«Ну не смог Зеленский играть в шахматы и решил поиграть «в Чапаева...» Магия простых решений. Ударил по фигуре Медведчука. А в ответ получил Новую Фигуру на доске, которая по потенциалу в политике значительно более весомой может стать», - прогнозирует политтехнолог.

По словам Чаплыги, сильная сторона Оксаны Марченко заключается в том, что у нее нет антирейтинга.

«У Марченко нет собственного антирейтинга, кроме того, что создан «контр-пиаром» оппонентов ее мужа. Но то не «органика» и не приживается. Плюс она хороший оратор и женщина, что весьма важно. То, что она под неконституционными санкциями лично Зеленского делает ее персонифицированным и формализованным единственным реальным ПОЛИТИЧЕСКИМ оппонентом режима Зеленского-Порошенко. Будет это ИМХО играть ей в плюс», - поясняет эксперт.

Чаплыга предполагает, что Зеленскому воевать с Оксаной Марченко будет даже труднее, чем с Виктором Медведчуком.

«Воевать с женщиной Зеленскому будет труднее, чем с Медведчуком. Можно сколь угодно долго заниматься репрессиями, орать «чемодан, вокзал» собственным гражданам, призывая тем самым к гражданскому противостоянию, но это никак не отменит того, что минимум (подчеркиваю минимум) треть народа поддерживает тех, на кого обрушился град санкций», - отмечает политтехнолог.

Чаплыга считает, что Оксана Марченко станет Жанной д’Арк украинской политики.

«Можно хоть десять «форумов» провести, рассказывая о своих подвигах и «пропагандируя» правоту своих решений, но в глазах тех, кто поддерживает пострадавших от волюнтаризма, Оксана будет «Жанной Д’арк» - женщиной, по которой ударил слабый и бесноватый король, которая вынуждена была встать на защиту своей чести», - характеризует расстановку сил эксперт.

«Это оооочень шикарный старт», - оценивает сложившуюся ситуацию политтехнолог.

Чаплыга предрекает, что санкции Зеленского в адрес Медведчука и Марченко навредят в первую очередь ему же.

«Считали ли на Банковой такой вариант? Сомневаюсь. Но теперь будут. Не знаю, как отреагируют, но знаю одно - магия простых решений всегда приводит к трагедиям своих адептов. ИМХО пиррова победа вышла у секты свидетелей магии простых решений. А вообще очень поучительный пример об обратной стороне магии простых решений», - приходит к выводу политтехнолог.

В завершение Чаплыга предупреждает, что избиратели Порошенко все равно не будут голосовать за Зеленского, несмотря на решение президента объявить санкции в адрес Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

«1. Разочарование Зе от того, что электорат По не перетек к нему, равно как не перетек и утраченный им электорат на Востоке. Это подвигнет на новые ошибки.

2. Разочарование "непримиримой" либерал-националистической части - яркий блицкриг Зе, одобренный ими, утратит свою новизну и яркость, а длительного эффекта немедленного либерал-националистического торжества меньшинства не случится.

3. Станет очевидно, что игра в Чапаева на шахматной доске в первую очередь разрушает САМУ ДОСКУ! Но это осознают все стороны чуть позже, когда доска треснет по линии сгиба», - заключает политтехнолог и политический эксперт Михаил Чаплыга.