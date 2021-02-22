Рада соберется на внеочередное заседание 23 февраля

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 12 часов 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями Президента Украины от 18 февраля 2021 года (ресстр. № 4531) ", - говорится в документе.

Отмечается, что внеочередное заседание созвано "в связи с требованием Президента Украины".

Напомним, ранее первый заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент намерен 23 февраля провести внеочередное заседание, на котором планируется рассмотреть предложения Президента к закону о конкурсах на госслужбу.

Верховная Рада 16 февраля приняла во втором чтении и в целом законопроект №4531 о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов госслужбы. Документ предусматривает, что в течение шести месяцев с момента вступления его в силу должны быть объявлены конкурсы на должности, которые занимают лица по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров в связи с пандемией COVID-19.

Кроме этого, по закону, если должность министра вакантна более 60 дней, одно и то же лицо, занимающее должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может выполнять обязанности министра более 30 дней.

В то же время законодатели запретили возлагать обязанности министра на лицо, кандидатура которого на соответствующую должность была отклонена Верховной Радой этого созыва.

18 февраля Президент наложил вето на этот закон. В ОП сообщили, что Президент просит ВР изъять из закона о возобновлении конкурсов на должности госслужбы нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

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