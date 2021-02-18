Украина хочет без суда решить с Ираном ситуацию с МАУ. На это уйдет до 5 лет

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По словам Енина, рано или поздно иранская сторона выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе и авиакомпании МАУ. Он уверен, что виновные будут наказаны и справедливость будет восстановлена.

"Все эти процессы не являются быстрыми, какими мы бы хотели это видеть... Чрезвычайно трудно прогнозировать, принимая во внимание внутриполитическую ситуацию в Иране... Мне трудно прогнозировать конкретные даты... Мы рассчитываем все сделать как можно быстрее и обойтись внесудебными механизмами. Я надеюсь, что результат мы получим в период от 2 до 5 лет максимум", - сказал Енин.

Как пояснил дипломат, мировая практика показывает, что судебные тяжбы по таким делам могут длиться от 5 до 10 лет.

"Мы можем ссылаться на ту практику, которая сложилась на сегодняшний момент: средний срок переговорных процессов в досудебном порядке длится от 2 до 5 лет, если мы говорим о судебных перспективах то там от 5 до 10 лет. Очень надеемся урегулировать все в досудебном порядке", - подчеркнул он.

8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана был уничтожен самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ. Самолет был сбит двумя ракетами, которые выпустили иранские военные. В результате инцидента погибли 176 человек.

Напомним, в Офисе генпрокурора Украины заявляли, что Иран в деле о катастрофе МАУ прикрывается якобы государственной тайной.

Источник