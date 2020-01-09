Почему разбился самолет МАУ: названа версия западных спецслужб

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в канадской системе безопасности

По его словам, спецслужбы располагают доказательствами, что у самолета была техническая неисправность, и ракета тут не при чем. В частности, перегрелся один из реактивных двигателей воздушного судна.

Как отмечается в сообщении агентства, крушение "Боинга" почти совпало по времени ракетной атакой Ирана по американским базам в Ираке, поэтому люди начали предполагать, что одна из ракет могла попасть в авиалайнер.

Напомним, самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.

Все, кто был на борту самолета, погибли.

В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.

По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.

На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.

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