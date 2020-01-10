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Расследование катастрофы: президент Ирана пообещал Зеленскому прозрачность

10.01.2020 / 11:49
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

В частности, для установления причин авиакатастрофы украинского пассажирского самолета в Тегеране 8 января.

Как сообщила пресс-служба украинского президента, в телефонном разговоре с Рухани Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - сказал он.

Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Источник

расследование, крушение, Боинг, МАУ, Иран, Рухани
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