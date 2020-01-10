Войти | Зарегистрироваться
12:24

пятница,
10 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ выпустил Рождественский клип

10.01.2020 / 12:01
Священник УПЦ выпустил Рождественский клип
Протоиерей Александр Клименко Источник: Центр информации УПЦ
Священник рассказал, что «съёмки клипа проходили в женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в селе Большая Ольшанка на Киевщине. Один эпизод (благословение иконописца) «родился» в столичном храме в честь 12-ти Апостолов (на Осокорках)»

«Победитель шоу «Голос страны 2017» протоиерей Александр Клименко презентовал новый клип, посвящённый Рождеству Христову.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», клип на композицию «Знала ли, Дева, Ты?» опубликовал телеканал «Глас».

«Христос родился! Славим Его! Восславим и Пресвятую Матерь Его, Её смирение и тихий подвиг. Её доверие Господу и любовь к Всеблагому Сыну. Её готовность пройти этот путь до конца. Вместе с волхвами, вместе со всеми христианами и мы сегодня положим у колыбели Богомладенца свой маленький подарок»,  - написал священник на своей странице в Facebook, поделившись видеозаписью клипа.

Авторы песни - Mark Lowry (текст) и Buddy Greene (музыка). Перевёл слова композиции на украинский язык Денис Лозинский.

Священник рассказал, что «съёмки клипа проходили в женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в селе Большая Ольшанка на Киевщине. Один эпизод (благословение иконописца) «родился» в столичном храме в честь 12-ти Апостолов (на Осокорках)».

В съёмках участвовали матушка и дети отца Александра, семья церковного историка Владислава Дятлова и сотрудницы телеканала «Глас», сурдопереводчицы Екатерины Дятловой, а также иконописец Роман Селивачов.

Как сообщалось ранее, в Херсоне состоялся сольный концерт протоиерея Александра Клименко, средства, собранные на котором, пойдут на поддержку социальных проектов отдела по делам семьи Херсонской епархии, в частности - центра защиты материнства и детства «Жизнь».

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 января
9 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.