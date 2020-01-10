Митрополит Антоний рассказал, почему доброта всегда молчалива

Доброта всегда молчалива, в отличие от бессердечия.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Доброта всегда молчалива. Это бессердечие и эгоизм ищут возможности высказаться, самоутвердиться, показаться во все «красе», зазвучать на полную громкость.

Доброта смиренна, она не разбирает полетов и действий других, не клеймит, не поучает. Она тихо отказывается от своего «я», выходит за рамки своих предпочтений, вкусов и отдает себя без оглядки ближним», - сказал митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что «доброта поселяется в сердце, способном умереть, чтобы жил другой».

Он отметил, что «сколько историй мог бы рассказать фонарный столб. Сколько разных людей, проходящих мимо, назначающих свидания, спотыкающихся, страдающих и исполненных радости, он повидал. Множество судеб и лиц пронеслось перед ним в пургу и метель, в дождь и зной.

Днем никто не замечал его, да и ночью не удостаивали вниманием. Подумаешь, столб. Но он незаметно и самоотверженно нес свою вахту. Без разбора светил всем, освещая дорогу, даря чуточку тепла и надежды».