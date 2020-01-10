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Председатель ОБСЕ в ближайшие недели посетит Украину

10.01.2020 / 12:20
Председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама (Edi Rama) сообщил, что в ближайшие недели посетит с визитом Украину.

"СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – ред.) и Украина также будут пунктом назначения моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ в предстоящие недели", - сказал он, выступая перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене 9 января.

Рама подчеркнул, что в то время, как кризис в и вокруг Украины остается "наиболее неотложным вызовом безопасности в Европе", уникальный вклад СММ ОБСЕ для уменьшения напряженности и установления мира, стабильности и безопасности имеет важное значение.

"Председательство Албании (в ОБСЕ – ред.) сделает свой вклад в то, чтобы поддержать уважение к принципам и обязательствам ОБСЕ, в полную имплементацию Минских соглашений, поддерживая усилия трехсторонней контактной группы и процесс в Нормандском формате", - отметил он.

Напомним, 1 января 2020 года Албания начала годовое председательствование в ОБСЕ.

Источник

визит, ОБСЕ, Эди Рама
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