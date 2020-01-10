В Церкви объяснили, почему зло не может победить

Бог каждому из нас дал возможность, прожив свою жизнь, после себя оставить или зло, или добро. Мы имеем от Бога дар свободной воли, потому именно от нас зависит, что будет происходить на этой земле.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Горловской епархии, об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

«Нам не нравится смерть, несправедливость, война, болезни. Нам не нравится то, что зло очень часто торжествует, а добро остаётся в тени. И мы спрашиваем Бога: «Господи! А что же изменилось за две тысячи лет после Твоего рождения? Почему всё это продолжает в нашей жизни существовать?», - написал владыка.

Митрополит отметил, что добро хоть и менее заметнее, но сильнее зла, которое хочет казаться могущественным.

«Зло ведёт себя нагло и беспринципно, претендует на всеобщую значимость и власть, и тому, кто на него смотрит, кажется, что кроме этого зла ничего другого больше нет и никогда не будет. На самом деле у него нет того всемогущества, о котором оно рассказывает. У него нет той силы, которая могла бы добро победить. Добро, при всей его незаметности, имеет такой ресурс и такую силу, что никакое зло, каким бы масштабным оно ни было, победить это добро не может. Вот что такое Рождество Христово! Вот почему это важно для жизни каждого из нас», -подчеркнул архиерей.

Владыка Митрофан призвал верующих не унывать из-за предательства и неправды, а действовать и менять свою жизнь к лучшему.

«Это всё пройдёт. Наступит время, когда всё будет по-другому, и там, где сегодня мусорник, пустыня, разруха, будет красиво и здорово. Но нужно понимать, что это не произойдёт само собой. Очень многое зависит от каждого из нас, здесь присутствующих и от того, будем мы рождать своими мыслями и поступками зло или добро, от того, что будет оставаться после нас», - напомнил владыка.

По его словам, необходимо помнить, что наша жизнь зависит от наших действий.

«Как бы нагло зло ни врало о том, что ничего хорошего нет, и что Бог ничего хорошего для вас не сделал, и у вас всё будет плохо, и жизнь ваша очень плохая, - это неправда. Бог уже для нас сделал очень много, став Человеком. И жизнь наша зависит от нас. Это тоже Его подарок нам - чтобы мы сами могли строить то, чего мы для себя хотим», - подытожил митрополит Митрофан.