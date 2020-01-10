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СБУ заявляет, что предотвратила убийство бывшего боевого командира ВСУ

10.01.2020 / 11:18
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предотвратили планировавшееся спецслужбами РФ убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона Вооруженных сил Украины.

"Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР". В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России", - написал на своей странице в Фейсбуке начальник пресс-центр УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники СБУ установили, что для совершения покушения российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, но был уволен из-за компрометирующих обстоятельств. Во время краткосрочного выезда харьковчанина в Россию кураторы поставили ему задачу, а впоследствии согласовывали его действия согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет экс-командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан.

Контрразведчики и следователи СБУ с задействованием бойцов ЦСО "А" задержали злоумышленника с взрывчаткой в доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила. Оно приводилось в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Операция проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник

убийство, Харьков, СБУ, ВСУ
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