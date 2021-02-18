В УПЦ обеспокоены действиями активистов, выступающих против христианских ценностей

В Церкви обеспокоены инициативами активистов, выступающих против христианского понимания человека и мира.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя часто абсурдные и антихристианские по сути заявления некоторых общественных организаций.

«Во все времена были люди, которых сейчас мы бы назвали активистами. Они, справедливо или не очень, отстаивали те или иные права. Но, несмотря на разность взглядов и разные эпохи, этих людей объединяло одно – права, которые они отстаивали, это были права человека. Теперь же мы наблюдаем новый вид активизма – направленный на отстаивание прав кого и чего угодно, только не человека. А порой и против человека», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ привел пример требований зоозащитной организации прекратить использовать названия животных в качестве оскорблений.

По мнению митрополита Антония, в данном случае «мы видим проявление не столько заботы о животных (которым само понятие «оскорбление» чуждо), сколько античеловеческую идеологию, которая вступает в прямую конфронтацию с христианским пониманием человека и мира».

«Согласно христианскому учению, человек – главное творение Бога, потому низводить его до животного, называть мифом Божественный статус человека, поставленного Богом над всем животным миром, – это явное кощунство. Что же до «оскорблений с использованием названий животных», то под эту формулировку может попасть вся мировая культура, включая Священное Писание. Огромная часть библейской символики построена на сравнении качеств человека с тем или иным животным», - подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что в современном мире от абсурдных заявлений разного рода активистов до практического воплощения их идей в угоду политкорректности «не такой уж и большой путь».

«Скоро ли борцы за права животных во имя политкорректности возьмутся за Библию? Тем более что наше Священное Писание уже давно мозолит глаза разным меньшинствам», - заключил архиерей.