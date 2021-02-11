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В УПЦ указали на риски, которые несет новый предмет «Основы христианской этики» в школах

11.02.2021 / 17:02
В УПЦ указали на риски, которые несет новый предмет «Основы христианской этики» в школах
Источник: Центр информации УПЦ
Для того, чтобы не было обвинений в нарушении Конституции, предмет «Основы христианской этики» должно быть максимально взвешенным с точки зрения поликонфессиональности

Часто в качестве преподавателя по «Основам христианской этики» в школах выступают священники той или иной конфессии - особенно в западных областях Украины -, которые кроме конфессиональной предвзятости, не имеют соответствующей педагогической квалификации.

 Как сообщает Центр информации УПЦ, на это обратил внимание епископ Виктор (Коцаба) в своем блоге на blogs.korrespondent.net, комментируя инициативу Министерства образования Украины ввести в школах «Основы христианской этики» в качестве обязательного предмета.

 «Согласно Конституции - Церковь отделена от государства. Однако, предмет «Основы христианской этики» в его правильном преподавании, никак не будет нарушать Основной Закон Украины. «Основы христианской этики» раскрывают культуротворческую роль христианства, рассказывают о его влиянии на культуру и традиции нашего народа. Сегодня трудно представить Украину как государство, и украинцев как народ, без проповеди Евангелия. И это бесспорный исторический факт. Не только религиозные взгляды и убеждения, но и искусство, архитектура, литература и музыка - все это сформировалось в нашем народе через христианский взгляд на мир. Должны наши дети знать об этом? Несомненно», - отметил епископ Виктор.

 Однако, по словам владыки, для того, чтобы не было обвинений в нарушении Конституции, предмет «Основы христианской этики» должно быть максимально взвешенным с точки зрения поликонфессиональности.

 «Религиозное и культурное пространство христианства в Украине - это пространство, в котором веками действовала Православная Церковь. Поэтому на уроках по этому предмету должны объясняться и раскрываться понятия, которые сформировались благодаря Православию. Но без конфессионального окраса, потому что это уже дело других предметов, которые изучаются в семинариях и богословских школах», - подчеркнул епископ Виктор.

 Кроме того, по мнению архиерея, для преподавания христианской этики стоит ответственно подбирать специалистов, поскольку часто практика с привлечением школьного педагога, который «ходит в церковь», приводит к тому, что предмет «превращается в уроки «Закона Божьего» с наполнением и содержанием, соответствующему религиозным убеждениям учителя».

 «Наличие духовного сана, или принадлежность к верующим любой конфессии, еще не является достаточным условием для профессионального преподавания «Основ христианской этики».  Более того, во многих случаях, не имея соответствующей квалификации, педагоги могут только настроить детей и родителей, как против самого предмета в частности, так и против религии в целом», - напомнил епископ Виктор.

 По мнению владыки, принимая решение об обязательности предмета «Основы христианской этики», чиновникам следует учесть все возможные риски и трудности, с которыми столкнутся украинские школы, и сделать все необходимое, чтобы этот предмет стал полезным для детей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ виктор (коцаба)
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