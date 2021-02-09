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Зеленский о вакцине из РФ: пусть свое население сначала вакцинируют, а украинцы – не кролики

09.02.2021 / 11:15
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украины есть договоренности с производителями качественных мировых вакцин, а относительно российского препарата "Спутник V" советует агрессору сначала свое население вакцинировать, прежде чем предлагать его другим.

Об этом заявил Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы"

Прямая речь: "Официальной информации о том, что "Спутник V" российского производства является гарантированным и дает эффект 91% нет...

Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди и точно, простите за сравнение, не кролики. И экспериментировать на них мы не имеем права, поэтому мы договаривались только с ведущими производителями вакцин...

По поводу "Спутника", лучший вариант убеждения мира в качестве твоей вакцины - это введение глобальной вакцинации твоего населения. Мне так кажется.

К сожалению, в Украине нет пока своей вакцины, у россиян есть и это положительно для их населения, но у них у 140 млн людей, поэтому, прежде всего, перед тем как нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население. Тогда это о лечении, о вакцинации, а не о политике".

 По словам Зеленского, Украина имеет договоренности с качественными европейскими вакцинами: Pfizer, Astra ZeneCa.

Напомним, российские ученые заявили, что "Спутник V" эффективен против симптоматического COVID на 91,6%.

По словам Владимира Путина, уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса "Спутник V", достигает 97%. При этом по состоянию на 10 января президент России так ею и не вакцинировался.

В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от COVID-19 препаратом "Спутник V", который еще не прошел необходимой стадии клинических испытаний.

Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты от нее.

Источник

вакцина, РФ, Зеленский
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