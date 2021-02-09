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Президент Еврокомиссии рассказала, когда и сколько вакцин будет в Украине

09.02.2021 / 10:23
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые вакцины в Украине появятся уже в феврале, а до лета их количество будет насчитывать миллионы доз.

Об этом заявила фон дер Ляен во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля

Прямая речь: "Мы создали глобальную инициативу COVAX. Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце. Еще миллионы доз вакцины поступят в Украину до лета".

Президент ЕК также добавила, что в дополнение к COVAX она "попросила других членов ЕС подарить часть их вакцин Украине".

По словам фон дер Ляйен, все вакцины из ЕС "гарантированно безопасные и действенные, их тщательно проверило Независимое европейское агентство по лекарственным средствам".

Фон дер Ляен отметила, что "ЕС на стороне Украины, как был всегда, в том числе в трудные моменты новейшей истории, потому что все мы одна европейская семья".

Напомним, ранее стало известно, что в феврале Украина получит 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 года – от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Президент Владимир Зеленский заверил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.

Источник

вакцина, Еврокомиссия, Ляен
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