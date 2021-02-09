Новотный: Блокировка Зеленским «каналов Медведчука» – «нож мясника», убивающий свободу слова

Такое мнение озвучил глава Ассоциации независимых СМИ Чехии, публицист Станислав Новотный, передает периодическое интернет-издание Ридус.

«Ту самую свободу слова, на которой зиждутся демократия и успешное функционирование государства. Ту свободу слова, верность которой подтвердили в свое время все подписанты Всеобщей декларации прав человека», – цитирует сайт публициста.

По мнению Новотного, неоправданное экономическое и юридическое подавление частных телекомпаний, находящихся в оппозиции к правящей власти, демонстрирует далеко не демократические намерения правительства Украины.

Глава Ассоциации независимых СМИ Чехии предполагает, что Президент Украины Владимир Зеленский при принятии решений черпает вдохновение у новоизбранного Президента США Джо Байдена.

«Черпает ли Президент Владимир Зеленский вдохновение у нового президента США Джо Байдена, который внес столь значительный личный вклад в развитие государства Украина? Изучал ли он также практику сторонников Байдена, которые через социальные сети разрушают свободу слова во всем мире? А когда граждане Украины выйдут с протестами на улицы, Зеленский введет военное положение и полностью лишит их свободы выступлений?» – резюмировал Станислав Новотный.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», – сказал политик.

Также сообщалось, что ОПЗЖ будет инициировать процедуру импичмента Президента Украины Владимира Зеленского из-за систематических грубых нарушений главой государства норм Конституции Украины. В том числе речь идет о незаконном введении санкций в отношении члена ОПЗЖ Тараса Козака и запрете на вещание трем оппозиционным телеканалам ‒ «112 Украина», ZIK и NewsOne.