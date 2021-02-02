Президент не чувствует угрозы от Китая, хотя ввел санкции против их инвесторов

Об этом заявил Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO

Прямая речь: "Я не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не чувствуем (угрозы из Китая – УП) ...

Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране.

В интервью Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому покупать контрольный пакет акций "Мотор Сичи".

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президента точно нет ", – ответил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

1 января в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

Покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций АО "Мотор Сич" вызвала беспокойство в США из-за наращивания военной мощи Пекина.

В то же время, в украинском правительство выступают за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в собственности государства, хотя и понимают важность привлечения инвесторов к "Мотор Сич".

Сейчас инвесторы подали в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины 3,5 млрд долларов, поскольку прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские бизнесмены вместе с DCH Александра Ярославского объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

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