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Скворцов: Благодаря Медведчуку, Украина может не только защитить своих граждан от COVID-19, но и продавать вакцину на экспорт

31.01.2021 / 15:08
Единственный вариант для Украины начать вакцинацию от коронавируса – это начать производить вакцину самостоятельно, о чем председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук договорился с российским президентом Владимиром Путиным еще в 2020 году.

Так политический публицист Дмитрий Скворцов прокомментировал тот факт, что Украина оказалась единственной страной Европы, где вакцинация от коронавируса до сих пор не началась. 

По словам Скворцова, сегодня в Украине сложилась патовая ситуация с борьбой против коронавируса, потому что власть во главе с Зеленским не принимает даже первоочередных эпидемиологических мер. При этом Скворцов уверен, что Минздрав обнародует фальшивую статистику о количестве заболевших COVID-19 в Украине.

«Если смертность и госпитализация не падает, то по каким показателям они фиксируют "улучшение"? По средней температуре по Минздраву? Или по количеству потевших перед кончиной? Простите за старый анекдот», – заявил публицист. 

Скворцов пояснил, что Запад не собирается помогать Украине с поставками вакцины от коронавируса. 

«Если бывший актер Зеленский еще помнит киноклассику, то в переводе сдипломатического в письме главы Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Зеленскому говорится: "Крепитесь! Мы дадим вам парабеллум!". Ага, с одним патроном», – иронизирует публицист. 

«В этом "крепитесь" и заключается вся солидарность Запада с такими вот "лохами в 40 лет", которые верят, что "весь мир с нами"», – уточнил Скворцов.

Публицист подчеркнул, что из-за провальной политики власти Украина оказалась единственной  страной Европы, где вакцинация до сих пор не началась.

«Хотя у нас был шанс даже опередить Беларусь. То есть не закупать российскую вакцину, как белорусы, а производить ее, о чем Медведчук договорился с Путиным еще в прошлом году», – напомнил Скворцов. 

Эксперт пояснил, что благодаря договоренностям Виктора Медведчука у Украины есть шанс не только производить вакцину для нужд собственных граждан, но и продавать препарат от COVID-19 на экспорт.

«Мало того, что у нас было бы чем привить своих граждан, еще бы отечественного производителя поддержали. А там, не исключено, и экспорт подняли бы, учитывая все те скандалы, которые сейчас сопровождают вакцинацию западными и китайскими конкурентами той вакцины, о которой договорился Медведчук… Нет уж, пусть помирают украинцы, но без прививки чего бы то ни было русского!» –  заключил политический публицист Дмитрий Скворцов.

 

 

Медведчук
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