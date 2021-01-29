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«Слуги народа» потеряли связь с реальностью: всю работу за власть делает Медведчук и ОПЗЖ, – Кутуев

29.01.2021 / 16:52
Рейтинг провластной партии и непосредственно Президента стремительно падает, потому что он упорно игнорирует проблемы, которые сейчас для украинцев являются жизненно важными. Это завершение конфликта на Востоке страны, прекращение «тарифного геноцида» и вакцинация от коронавируса.

А если власть не справляется – люди ищут того, кто сможет решить эти проблемы. На сегодняшний день единственный политик, который предлагает реальные стратегии и пошаговые планы – это председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил профессор социологии Павел Кутуев.

«Весь прошлый 2020 год, кроме пандемии мы наблюдали одну стабильную вещь – это падение рейтингов и лично Президента, и его партии "Слуга народа". Потому что "слуги" так и не поняли, что они после выборов Президента и парламентских, когда они получили однопартийное большинство в законодательном органе, они стали партией власти. Второе – эта политическая сила и их лидеры шли на выборы с радикальными многообещающими лозунгами тотальной перезагрузки, обновления, улучшения всего и в быстрые сроки. Когда же они оказались во властных кабинетах, они потеряли полностью связь с реальностью», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что у Зеленского и его команды нет решения тех проблем, которые сегодня остро стоят перед Украиной. Зато они есть у Виктора Медведчука и «Оппозиционной платформы – За жизнь». И люди это видят.

«Социологические опросы стабильно показывают основные запросы наших граждан: это запрос на мир, это запрос на экономическую безопасность, тарифы, (приостановление того, что теперь называется тарифным геноцидом) и охрана не просто здоровья, а и жизни. В условиях пандемии – это вакцинация. Кто предлагает действенные решения этим проблемам – предлагает оппозиция, "ОПЗЖ" во главе с Виктором Медведчуком. Соответственно люди реинвестируют свою поддержку в пользу партии Медведчука», – резюмировал Павел Кутуев.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что рейтинги ОПЗЖ не просто выросли, они уже приблизились к рейтингам «Слуги народа». Парламентарий озвучил, недавний социологический опрос Института анализа и прогнозирования, который показал, что у ОПЗЖ сейчас 22,1% поддержки, при том, что у пропрезидентской партии – 26,9%.

Медведчук, ОПЗЖ, Кутуев
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