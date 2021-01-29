Войти | Зарегистрироваться
17:33

пятница,
29 января
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

"Серая" зона: Минздрав назвал области с самым низким уровнем тестирования COVID

29.01.2021 / 17:19
В Украине шесть областей входят в так называемую "серую" зону по критериям Евросоюза. В них самый низкий показатель тестирования на коронавирус.

Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

В Одесской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Львовской областях отмечены самые низкие показатели ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения за последние семь дней. А также, одни из самых высоких показателей положительных результатов.

Отмечается, что в таблице критериев, среди которых количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней, число ПЦР-тестов на 100 тысяч населения за 7 дней, количество смертей от коронавируса за 14 дней на 100 тысяч населения и процент положительных тестов за 7 дней Киев занимает четвертое место по случаям, седьмое - по смертям, 25-е - по количеству тестов и проценту положительных результатов. В таблице чем больше число, тем лучше ситуация.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, почему решили не продолжать январские ограничения, причиной является лучшая статистика по коронавирусу.

Источник

коронавирус, Минздрав
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.