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Митрополит Антоний рассказал, как распознать желающих ввести в заблуждение

29.01.2021 / 17:45
Митрополит Антоний рассказал, как распознать желающих ввести в заблуждение
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ отметил, что все уверения в любви, не подкрепляемые реальными делами, – пустой звук

Изучение Священного Писания и практическое исполнение его в жизнь поможет предупредить возможные сложности и опасности, а также распознать того, кто хочет ввести в заблуждение.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Коварство врага разбивается о мудрость Господа. Каковы бы ни были уловки вражеские, все они заведомо известны и обезврежены Словом Всевышнего.

Слушающему Господа ничего не страшно. Для такого человека нет каких-либо неожиданностей, внезапностей. Слышащий слово Божие предупрежден о возможных сложностях и опасностях. Надо сильнее наполняться Писанием, регулярно его читать, воплощать в жизнь, помнить наизусть как можно больше священных высказываний и слов. И тогда многое прояснится, станет понятным», - дал совет владыка.

Он напомнил, что в Писании есть абсолютно все, что нужно знать каждому из нас, в нем -  ответы и подсказки на все вопросы.

Митрополит Антоний объяснил, что поможет распознать врага Церкви.

«Во все времена враг рода человеческого искал возможность сбить человека с истинного пути, пути спасения. Его методы всегда подлы и лукавы. Он коварно подменяет понятия, вводит людей в заблуждение, используя полуправду. Полуправда – оружие бесов. Они маскируются за внешней благочестивой формой и правильными словами, оставаясь бесами внутри. Не надо смотреть на красивые слова, нужно смотреть на плоды. Только любовь способна давать плоды. И это главное отличие истины ото лжи, правды от полуправды», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что все уверения в любви, не подкрепляемые реальными делами, – пустой звук.

«Если человек сеет разделение и ненависть, называя это любовью, то грош цена тем, кто верит таким словам и идет за таким человеком. И если еще можно помочь человеку, когда он искренне заблуждается, то идущему на обман или за обманщиком сознательно, уясняя ложь, нет оправдания. Одно предательство и отступление всегда порождает другое предательство и полный отрыв от Истины», - заключил митрополит Антоний.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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