Суд оставил Навального под арестом

Об этом директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил в Твиттере.

Сегодня Московский областной суд рассматривал апелляцию по жалобе адвокатов на решение Химкинского суда арестовать Навального на 30 суток.

Навальный физически не присутствовал на заседании, его доставили в комнату видеосвязи в СИЗО «Матросская тишина».

Как сообщает Meduza, защита Навального указывала в жалобе на целый ряд несоответствий действующим законам. Например, что суд первой инстанции постановил «продлить срок задержания» Навального до 30 суток, а Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает только «заключение под стражу на срок не более чем на 30 суток».

«Все это одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы читали протокол судебного заседания? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд», — заявил Навальный.

Он допустил, что для него приготовили камеру в «Матросской тишине» еще до того, как его самолет летел из аэропорта Внуково в Шереметьево.

Представитель прокуратуры в ходе заседания не поддержал апелляционную жалобу защиты Навального, назвав ее необоснованной.

Сторонники Навального призвали выйти на акцию в его поддержку 31 января.

Напомним, 17 января Навальный был задержан в зоне паспортного контроля международного московского аэропорта "Шереметьево". Он возвращался в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления веществом группы "Новичок" в конце августа прошлого года в РФ.

18 января суд в ОВД в Химках назначил Навальному 30 суток ареста.

Источник