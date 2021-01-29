Войти | Зарегистрироваться
14:27

пятница,
29 января
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Youtube удалил канал Дубинского из-за санкций США

29.01.2021 / 14:12
Известный видеосервис YouTube удалил канал нардепа Александра Дубинского, и сделал это из-за санкций, которые против него недавно ввели США.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Twitter

Дословно: "Какая неприятность. Канал Дубинского в YouTube все. Это прямое следствие санкций США".

При попытке просмотреть какое-либо видео с его канала на экране появляется надпись: "Это видео более недоступно, поскольку связанный с ним аккаунт YouTube удален".

В ЦПК прогнозируют, что это еще не все - следующим шагом будет блокировка страницы Дубинского в Facebook.

Напомним, ранее США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Источник

США, Дубинский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 января
28 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.