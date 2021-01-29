Youtube удалил канал Дубинского из-за санкций США

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Twitter

Дословно: "Какая неприятность. Канал Дубинского в YouTube все. Это прямое следствие санкций США".

При попытке просмотреть какое-либо видео с его канала на экране появляется надпись: "Это видео более недоступно, поскольку связанный с ним аккаунт YouTube удален".

В ЦПК прогнозируют, что это еще не все - следующим шагом будет блокировка страницы Дубинского в Facebook.

Напомним, ранее США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

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