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Митрополит Онуфрий осудил политические акции Валентина Лукияника и заявил, что УПЦ не имеет к ним отношения

29.01.2021 / 16:16
Митрополит Онуфрий осудил политические акции Валентина Лукияника и заявил, что УПЦ не имеет к ним отношения
Источник: Центр информации УПЦ
В. Лукияник и Всеукраинское Православное братство святого Архистратига Божия Михаила не имеют ничего общего с Украинской Православной Церковью и не имеют Нашего благословения на свою деятельность


Общественный деятель Валентин Лукияник и Всеукраинское Православное братство святого Архистратига Божия Михаила не имеют благословения на проведение акций от имени Украинской Православной Церкви.

Об этом сказано в документе, направленном 28 января управляющим викариатствами, наместникам и настоятельницам монастырей и настоятелям храмов Киевской епархии УПЦ, сообщает Центр информации УПЦ.

«Валентин Лукияник и Всеукраинское Православное братство святого Архистратига Божия Михаила в последнее время провели в Киеве несколько акций откровенно политического и провокационного характера, которые пытались выдать за мероприятия Украинской Православной Церкви. В связи с этим, напоминаем, что В. Лукияник и Всеукраинское Православное братство святого Архистратига Божия Михаила не имеют ничего общего с Украинской Православной Церковью и не имеют Нашего благословения на свою деятельность», – отмечается в документе.
Предстоятель УПЦ с сожалением констатировал, что «поведение Лукияника свидетельствует о том, что он является провокатором и мошенником, который вводит в заблуждение верующих людей».

Валентин Лукияник и Всеукраинское Православное братство святого Архистратига Божия Михаила в декабре 2020 и январе 2021 года провели ряд молебнов и крестных ходов, которые пытались выдать за мероприятия по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Валентин Лукияник - общественный деятель, публицист, председатель Всеукраинского Православного братства во имя Архистратига Божия Михаила, глава Союза православных братств Украины. В 2011 году решением Священного Синода УПЦ он был отлучен от церковного общения за антицерковную, деструктивную деятельность до принесения искреннего публичного покаяния. Возвращен в общение с Украинской Православной Церковью в 2015 году.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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