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Розенбаум: Кого Медведчук може звільнити з ОРДЛО?

21.01.2021 / 14:35
Як відомо ОРДЛО запропонували в односторонньому порядку звільнити ряд громадян України і передати їх Києву за посередництва Віктора Медведчука, про це написав Сергій Розенбаум у Facebook.

«Мені стало відомо, хто ці люди.

Це чотири жінки, які утримуються під вартою в Донецьку і Луганську, хто більше року, а хто і більше трьох років. Всіх звинувачують у "держзраді" або "шпигунстві" на користь України.

Якщо не Медведчук - їм сидіти в тюрмах ще мінімум років 10.

І влада не хоче пустити цих жінок в Україну, аби не Медведчук їх привіз.

"Зелені", де ваша совість?

Наталія Стаценко

1978 р. н.

Перебуває у в'язниці з 10 липня 2019 року

Звинувачується - у шпигунстві на користь України.

Світлана Довгаль

1973 р. н.

Перебуває у в'язниці з 22 липня 2019 року

Звинувачується в шпигунстві на користь України.

Наталія Савченко

1963 р. н.

Перебуває у в'язниці з 1 серпня 2017 року

Звинувачується в держзраді. Термін - 14 років

Катерина Котенко

1990 р. н.,

Перебуває у в'язниці з 10 березня 2019 року

Звинувачується в "держзраді і шпигунстві на користь України". Термін 12 років».

Медведчук, Розенбаум
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