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Потемкин: Власть не интересует ни освобождение удерживаемых лиц, ни вакцинация от коронавируса, ни восстановление экономики, у нее одна задача - насолить Медведчуку

21.01.2021 / 15:11
У властей Украины одна задача – насолить Виктору Медведчуку. Все, чем занимается украинская власть, - борьба с Медведчуком.

Об этом в своем Facebook написал глава общественной организации СКМ Александр Потемкин, передает 112 Украина.

"Пока власти других государств заняты поиском вакцины, заключением контрактов и восстановлением экономик, украинская власть занята борьбой с Виктором Медведчуком. В самом деле, ведь нет более важных задач в Украине, чем вставлять палки в колеса Медведчуку", - написал он.

По его словам, ранее провластные комментаторы разгоняли фейки о том, что Медведчук якобы пиарится перед выборами. Но сейчас выборов нет, а Медведчук пытается освободить из ОРДЛО четырех украинок. Благое дело, но даже его украинские власти пытаются испоганить и сорвать.

"Но это не Медведчук договорился про освобождение, а Донецк и Луганск предложили Медведчуку забрать четырех женщин, (которым, если их не освободят – сидеть по 14 лет) потому что лидер ОПЗЖ является принципиальным сторонником реализации Минских соглашений, а власть может только вставлять палки в колеса и не хочет забирать своих людей. Очевидно же, что Донецк и Луганск не хотят иметь дело с властью, а с Медведчуком хотят", - указал глава общественной организации СКМ.

Потемкин назвал нелепым заявление Денисовой о передаче ей девяти украинцев.

"И потому очень смешно и нелепо выглядит заявление уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о якобы намерении ОРДЛО передать ей девять граждан Украины. Это ложь, которую уже высмеяли в ЛНР. На самом деле, это попытка провокация, попытка сорвать освобождение, которое инициировало ОРДЛО, лишь бы помешать Медведчуку. Понимаете? Ради сведения личных счетов украинские власти готовы оставить четверых своих граждан в тюрьме ОРДЛО. Лишь бы Медведчук не привез их в Киев", - подчеркнул он.

Потемкин напомнил, что чуть ранее Офис президента устами главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука заявил, что ОРДЛО не стоит отдавать пленных Медведчуку, а стоит отдать их властям. У Кравчука по этому поводу настоящая публичная истерика.

"Но и это не все. Чтобы Медведчук не мог летать в Россию на переговоры с Путиным, украинские власти выдали распоряжение "перекрыть" небо для лидера ОПЗЖ. Нардеп Илья Кива заявил, что Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать самолеты Медведчуком в Россию. Видимо, украинские власти решили, что если уж с ними Путин не хочет разговаривать, не дадим и Медведчуку вести диалог с Кремлем. Недалекая логика, которая ничего хорошего Украине не сулит. Ключи от мира на Донбассе находятся сами знаете где. Еще Порошенко это признал, а Зеленский согласился. Так неужели Украине эти ключи не нужны?" - подытожил глава общественной организации СКМ.

вакцина, Донбасс, Медведчук, Потемкин
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