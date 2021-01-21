Кабмин согласовал "слугу" и бывшего шоумена на должность главы ОГА

Об этом шла речь на заседании правительства, а также сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook

Министры на заседании 20 января рассмотрели заявление Скичко и провели с ним собеседование.

29 летний телеведущий Скичко прошел в Верховную Раду в 2019 году по мажоритарному избирательному округу №197 в Черкасской области.

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