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Зеленский уволил Сергийчука с поста главы Черкасской ОГА

31.12.2020 / 11:15
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Сергея Сергийчука с должности главы Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №602/2020 от 29 декабря опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Сергийчука Сергея Ивановича с должности главы Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа.

Другим своим указом №603/2020 Зеленский назначил Виктора Гусака временным исполняющим обязанности главы Черкасской ОГА.

Согласно информации на сайте облгосадминистрации, Гусак является заместителем главы Черкасской ОГА.

Как сообщалось, 29 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский представил главу Черкасской областной государственной администрации Сергийчука.

26 августа Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Сергийчука главой Черкасской областной государственной администрации. Ранее он работал на руководящих должностях в структурах СБУ, был и.о. главы одной из райадминистрацией Киева и занимал пост замначальника Центра кибербезопасности Госспецсвязи.

Источник

увольнение, Черкасская ОГА, Сергийчук
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